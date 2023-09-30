Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Ворскла на "Футбол 24", стартовал в 17:00 на Арене Львов. "Горняки" в прошлом туре потеряли очки с Рухом, но сохранили лидерство в УПЛ, опережая Кривбасс на один балл. Ворскла проиграла последние два матча УПЛ Динамо и Кривбассу, опустившись на 10-е место турнирной таблицы. Посреди недели обе команды уверенно вышли в четвертьфинал Кубка Украины. Подопечные Патрика ван Леувена разгромили Верес (3:0 в Ровно), а команда Виктора Скрипника с таким же счетом обыграла Металлист 1925.

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Уже 4 октября Шахтер на выезде сыграет с Антверпеном во втором туре Лиги чемпионов. Патрик ван Леувен решил поберечь Николая Матвиенко, только недавно вернувшегося в общую группу. Лидер обороны начал игру в запасе. Там же оказались и Ярослав Ракицкий, отбывший дисквалификацию в кубковом матче с Вересом, Дмитрий Крыськив и Ефим Конопля. Зато шанс проявить себя с первых минут получил Алексей Кащук. Ризнык, Зубков, Азаров, Чигринский, Бондаренко, Судаков и Степаненко тоже вышли в старте. Ротация от тренера Шахтера была не слишком велика.

Первый удар в створ нанесли футболисты Ворсклы. Челядин с угла штрафной проверил бдительность Ризныка. Шахтер в первые минуты практически не беспокоил Павла Исенко. Да, лидер чемпионата гораздо больше держал мяч, но к такому сценарию команда Скрипника была готова. Не форсировали события "горняки" в дебюте игры на Арены Львов. Лишь на 19-й минуте Павел Исенко вступил в игру после удара Кащука. Вингер ворвался в штрафную и бил в дальний угол – кипер Ворсклы спас.

А буквально в следующей атаке полтавчане заработали право на пенальти. Мироши непонятным образом не попал по мячу, а Чигринский сфолил против Степанюка. К мячу подошел Александр Скляр, пробивший очень уверенно. Дмитрий Ризнык отбить удар бывшего партнера не смог – Ворскла повела в счете на 22-й минуте.

Пропущенный гол заставил "оранжево-черных" активнее идти вперед, однако моментов у ворот гостей не было. Обрезка Судакова едва не привела к контратаке Ворсклы – повезло Шахтеру, что рывок Скляра никто не поддержал. В целом, точность передач "горняков" оставляла желать лучшего – слишком много простых ошибок от лидера чемпионата в первом тайме. У Ворсклы такой "любезностью" ответил Исенко, выпустивший мяч в простой ситуации. Сам вратарь полтавчан и исправился, отразив удар Зубкова.

Наконец-то Судаков выдал свой фирменный пас из глубины. Георгий нашел Зубкова в штрафной, но 11-й номер Шахтера неудачно пробил нерабочей правой ногой. Это был последний момент в первом тайме, завершившемся минимальной победой Ворсклы. Очень много проблем получил Шахтер в эти 45 минут. Пропустив с единственного момента у своих ворот, в атаке подопечные ван Леувен совсем не впечатлили.

На второй тайм вместо Чигринского вышел Ракицкий. И почти сразу возник момент – Степаненко выиграл борьбу после подачи углового, но скидку капитана никто не смог замкнуть. В следующей атаке Судаков сбросил на Бондаренко, который с полукруга перед штрафной зарядил выше. Момент Ворсклы был острее – Степанюк из-за пределов штрафной пробил в нескольких миллиметрах от стойки. Ризнык не брал – было очень близко к 0:2.

Но стало 1:1. На 57-й минуте Зубков забил свой первый гол в нынешнем сезоне УПЛ. Сикан скинул головой в штрафную, а Зубков с ходу пробил правой ногой в ближний угол. Исенко не спас, хотя вполне мог бы. Гол на ровном месте.

Буквально через минуту Ворскла ДОЛЖНА БЫЛА забивать второй гол. Степанюк вразрез отдал на Нестеренко, который обыграл Ризныка и бил в почти пустые ворота, которые защищал разве что Гочолейшвили. Похоже, отчаянный подкат грузина таки повлиял на игрока Ворсклы, который буквально с трех метров умудрился пробить мимо ворот. На таком фоне эпизод с ударом Скляра остался в тени.

Ван Леувен снял Степаненко с Судаковым, выпустив Крыськива и Назарину, а вскоре вышел и Швед – первое появление Марьяна в текущем чемпионате. Между этими заменами Кащук не смог переправить мяч в пустые ворота с нескольких метров. От серьезного фейла вингера "горняков" спас свисток арбитра – офсайд.

На 71-й минуте Шахтер не спас уже ничто. Иван Нестеренко отправился за свою оплошность, замкнув классный прострел Пердуты с правого фланга. Мироши и Гочолейшвили исполнили роль статистов – 1:2 в пользу Ворсклы!

Ракицкий мог сравнить своим фирменным ударом левой. Немного промахнулся защитник "горняков" – мяч полеил мимо дальнего угла. Это был последний момент в матче, который порадовал абсолютным отсутствием каких-либо судейских скандалов. Арбитраж сегодня был безупречным.

Отыграться Шахтер так и не смог, потерпев первое поражение в УПЛ 2023/24. Репетиция перед Лигой чемпионов получилась провальной. Уже в воскресенье "горняки" могут потерять лидерство, если Кривбасс обыграет Рух. Ворскла прервала серию неудач в чемпионате, поднявшись на 7-е место турнирной таблицы.

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