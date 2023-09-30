Кресло под наставником Шахтера Патриком ван Леувеном сильно зашаталось. Вполне возможно, что поражение "горняков" от Ворсклы приведет к отставке тренера.

Ван Леувен оказался под угрозой отставки после поражения Шахтера от Ворсклы в 9-м туре УПЛ, сообщает ТаТоТаке.

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Отмечается, что окончательное решение может быть принято президентом Шахтера Ринатом Ахметовым после консультаций с топ-менеджерами клуба уже сегодня вечером.

Напомним, что "горняки" не выигрывали уже в двух подряд поединках чемпионата Украины – ничья с Рухом и поражение от Ворсклы. Шахтер проиграл и Порту в стартовом туре Лиги чемпионов.

Ван Леувен возглавил Шахтер только летом, заменив Игора Йовичевича, который привел "горняков" к титул чемпиона Украины. В сезоне 2022/23 тренер возглавлял Зарю, с которой выиграл бронзовые медали УПЛ.

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