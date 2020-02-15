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Шахтер подписал защитника, которого забраковал Маркевич

12:02 176 Читати українською
Шахтер подписал защитника, которого забраковал Маркевич
Шахтер U-21 / Фото из открытых источников

Руководство донецкого Шахтера видит перспективу там, где ее не видят другие.

Бывший защитник одесского Черноморца Максим Войтиховський стал игроком донецкого Шахтера. 21-летний футболист уже успел появиться на официальном сайте Украинской Премьер-лиги – "горняки" внесли его в заявку на УПЛ по списку Б.

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Интересно, что после того, как Черноморец возглавил Остап Маркевич, Войтиховський был забракован новым тренером одесского клуба и покинул команду. Соответственно, к "оранжево-черным" Максим присоединился как свободный агент.

К слову, Войтиховський – воспитанник Днепра. За одесский клуб выступал с 2018 года. В текущем сезоне успел провести за "моряков" в Первой лиге семь поединков, один из которых в Кубке Украины. Transfermarkt оценивает игрока в 25 тысяч евро.

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Трансферы Шахтер Шахтер Остап Маркевич Остап Маркевич Трансферы Шахтера Трансферы чемпионата Украины Максим Войтиховский Максим Войтиховский Черноморец
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