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Шахтар підписав захисника, якого забракував Маркевич

15 лютого 11:57 13915 Читать на русском
Шахтар підписав захисника, якого забракував Маркевич
Шахтар U-21 / Фото з відкритих джерел

Керівництво донецького Шахтаря бачить перспективу там, де її не бачать інші.

Колишній захисник одеського Чорноморця Максим Войтіховський став гравцем донецького Шахтаря. 21-річний футболіст вже встиг з’явитися на офіційному сайті української Прем’єр-ліги – "гірники" внесли його в заявку на УПЛ за списком Б.

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Цікаво, що після того, як Чорноморець очолив Остап Маркевич, Войтіховський був забракований новим керманичем одеського клубу і покинув команду. Відповідно, до табору "помаранчево-чорних" Максим приєднався як вільний агент.

До слова, Войтіховський – вихованець Дніпра. За одеський клуб виступав з 2018 року. У поточному сезоні встиг провести за "моряків" у Першій лізі сім поєдинків, один з яких у Кубку України. Transfermarkt оцінює гравця у 25 тисяч євро.

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Теги
Трансфери чемпіонату України Шахтар Шахтар Трансфери Трансфери Шахтаря Остап Маркевич Остап Маркевич Максим Войтіховський Максим Войтіховський Чорноморець
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