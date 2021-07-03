Донецький клуб нібито завершив перехід 24-річного аргентинця. Підписання уже відбулося, стверджує Динамоманія.

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Зауважимо, що наразі ні Шахтар, ні Дженоа офіційно цю інформацію не підтвердили. Окрім того, Сергій Палкін раніше заявляв, що "гірники" вже завершили літню трансферну кампанію. Раніше донеччани підписали Педрінью, Лассіну Траоре та Марлона.

До слова, Клаудіо Спінеллі перебрався у Дженоа влітку 2018-го за 3,6 млн євро, але за "грифонів" так і не дебютував. Форвард щосезону вирушав у оренди в різні клуби, але не зміг проявити себе на належному рівні. В Італії забив лише один гол, виступаючи за Кротоне в Серії В.

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