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Копа Америка 2019 U-20: Бразилия с полузащитником Шахтера в составе обыграла лидера группы А Венесуэлу

22 января 09:44 332 Читати українською
Копа Америка 2019 U-20: Бразилия с полузащитником Шахтера в составе обыграла лидера группы А Венесуэлу
Маркиньос Сиприано / фото из соцсетей

Сборная Бразилии U-20 в матче 2 тура группового этапа молодежного Копа Америка 2019 обыграла Венесуэлу.

Копа Америка 2019 U-20

Бразилия – Венесуэла – 2:1

Голы: Родриго, 40, 80 – Соса Самуэль, 90+1

Юные "селесао" после неудачного стартасумели одержать первую победу на турнире. Героем встречи стал нападающий мадридского Реала Родриго, который сейчас выступает на правах аренды в Сантосе.

Маркос Антонио: что известно о потенциальном новичке Шахтера

Полузащитник Шахтера Маркиньос Сиприано сыграл 77 минут. Хавбек Маркос Антонио, о переходе которого в состав "горняков" уже рассказал наставник дончан Паулу Фонсека, провел на поле весь матчи отдал голевую передачу.

После этого поединка Бразилия U-20 с 4 очками поднялась на второе место в туринирний таблице группы А, уступая на два пункта только Венесуэле, которая провела на один матч больше.

Теги
Мир Видеоновости Родриго Силва де Гоис Родриго Силва де Гоис Копа Америка Бразилия Бразилия Венесуэла Венесуэла Маркос Антонио Маркос Антонио Маркиньос Сиприано Маркиньос Сиприано
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