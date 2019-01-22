Копа Америка 2019 U-20: Бразилия с полузащитником Шахтера в составе обыграла лидера группы А Венесуэлу

Сборная Бразилии U-20 в матче 2 тура группового этапа молодежного Копа Америка 2019 обыграла Венесуэлу.
Копа Америка 2019 U-20
Бразилия – Венесуэла – 2:1
Голы: Родриго, 40, 80 – Соса Самуэль, 90+1
Юные "селесао" после неудачного стартасумели одержать первую победу на турнире. Героем встречи стал нападающий мадридского Реала Родриго, который сейчас выступает на правах аренды в Сантосе.
Маркос Антонио: что известно о потенциальном новичке Шахтера
Полузащитник Шахтера Маркиньос Сиприано сыграл 77 минут. Хавбек Маркос Антонио, о переходе которого в состав "горняков" уже рассказал наставник дончан Паулу Фонсека, провел на поле весь матчи отдал голевую передачу.
После этого поединка Бразилия U-20 с 4 очками поднялась на второе место в туринирний таблице группы А, уступая на два пункта только Венесуэле, которая провела на один матч больше.