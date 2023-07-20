Журналіст Сергій Болотніков розповів, як Шахтар ухвалив рішення не запрошувати в клуб Олексія Гая, який не помічав російську агресію.

"Шахтар дійсно домовився, все було погоджено, вже були готові оголосити. Але в останній момент передумали. Кажуть, начебто сам Ахметов дав таку вказівку. Вирішили, що репутація дорожче, ніж Гай у тренерському штабі.

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Наскільки мені відомо, Шахтар вже підготував з ним інтерв’ю до презентації помічником тренера, де він там якось вибачається та кається", – озвучив Болотніков у програмі KDK.

Нагадаємо, Гай перебував на контракті у Шахтаря з 2000 по 2013 рік. Разом з донецьким клубом він 6 разів вигравав чемпіонат України, має в своєму активі 7 титулів Кубка України, а також став володарем Кубка УЄФА. Гай "прославився" виступами за російську Кубань, а також відомим інтерв'ю, де заявив, що не вбачає в Росії агресора.

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