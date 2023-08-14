Журналист Игорь Цыганык, несмотря на тяжелый старт "горняков", считает фаворитом противостояния с командой Руслана Ротаня именно подопечных Патрика ван Леувена.

"Шахтер потерял важные очки против Вереса (1:1), а затем отыграл в Лондоне товарищеский благотворительный матч против Тоттенхэма (1:5).

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Интересно, что в этом поединке Андрей Пятов официально сыграл последний матч в качестве игрока, а Гарри Кейн отгрузил четыре гола в ворота Ризныка – для легенды "шпор" он тоже оказался прощальным в качестве игрока Тоттенхэма.

Теперь против Александрии подопечных Патрика ван Леувена ожидает серьезное испытание. Александрия стартовала в УПЛ с двух подряд побед над Кривбассом (1:0) и Металлистом 1925 (1:0), не пропустила в этих встречах.

Шахтеру обязательно нужна победа. Второй раз подряд потерять очки для "горняков" будет критично. Поэтому я прогнозирую триумф дончан со счетом 2:0", – цитирует Цыганыка РБ.

Напомним, по итогам прошлого сезона Шахтер завоевал чемпионство УПЛ, а Александрия стала шестой, в последнем туре пролетев мимо еврокубков. Очные дуэли между командами дважды завершали вничью – 2:2 и 1:1.

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