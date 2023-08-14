Журналіст Ігор Циганик, попри важкий старт "гірників", вважає фаворитом протистояння з командою Руслана Ротаня саме підопічних Патріка ван Леувена.

"Шахтар втратив важливі очки проти Вереса (1:1), а потім відіграв у Лондоні товариський благодійний матч проти Тоттенхема (1:5).

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Цікаво, що в цьому поєдинку Андрій Пятов офіційно зіграв останній матч у якості гравця, а Гаррі Кейн відвантажив чотири голи у ворота Різника – для легенди "шпор" він теж виявися прощальним у якості гравця Тоттенхема.

Тепер проти Олександрії на підопічних Патріка ван Леувена очікує серйозне випробування. Олександрія стартувала в УПЛ із двох поспіль перемог над Кривбасом (1:0) і Металістом 1925 (1:0), не пропустила у цих зустрічах.

Шахтарю обов'язково потрібна перемога. Вдруге поспіль втратити очки для "гірників" буде критично. Тому я прогнозую тріумф донеччан із рахунком 2:0", – цитує Циганика РБ.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Шахтар завоював чемпіонство УПЛ, а Олександрія стала шостою, в останньому турі пролетівши повз єврокубки. Очні дуелі між командами двічі завершували унічию – 2:2 та 1:1.

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