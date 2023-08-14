Шахтер в рамках 3-го тура УПЛ 2023/24 сыграет с Александрией. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Шахтер под руководством Патрика ван Леувена не впечатляет. Уже во 2-м туре "горняки" потеряли очки, расписав ничью с Вересом – причем команда забила сомнительный гол со стандарта, доигрывала вдесятером и почти ничего не создала в атаке. Фиаско даже можно назвать тактическим, ведь Сергей Лавриненко полностью прочитал довольно примитивную игру донетчан.

Формально у Шахтера были гибкие треугольники для продвижений, асимметричное использование флангов и новая роль Сикана (фактически, он играл инсайда). На практике же футбол "оранжево-черных" в двух стартовых турах свелся к огромному количеству подач, перенасыщению зон завершения и созданию изоляций Зубкову.

С Металлистом 1925 это сработало благодаря слабой обороне харьковчан – такое упрощение казалось даже рациональным против "автобусов". Впрочем, уже с Вересом подобный стиль завершился пшиком.

Если добавить к этому разгром в товарняке с Тоттенхэмом (1:5) и невыразительные летние спарринги (0:5 с АЕКом, 0:3 с Аяксом, 3:3 с АЗ), то картина получится совсем печальной. Впрочем, следует не забывать, что Патрик ван Леувен только начал работу с Шахтером – и ему критически не хватает кадров. В лазарете находятся четыре ключевых игрока, еще два лидера отбывают дисквалификацию, а новички совсем юные и пока не адаптировались.

Клубу даже пришлось подписывать Чигринского, ведь ситуация в центре обороны критическая. Да и его фирменные диагонали крайне нужны атаке "горняков". Дмитрий уже тренировался вместе в общей группе, однако есть сомнения относительно готовности выйти на поле прямо сейчас – а вот новичок Лемкин появился на второй тайм с Тоттенхэмом. Возможно, на матч с Александрией мы уже увидим израильтянина в основе.

Благо, соперник в атаке не впечатляет. Команда Руслана Ротаня добыла две минимальных победы в начале сезона, переиграв Кривбасс и Металлист 1925 – впрочем, поединки были ничейными по своему рисунку. "Аграриям" откровенно повезло забить по голу, а вот соперники проявили расточительность (хотя в целом создали мало).

От Ротань-стайла в нынешней Александрии остался только Ротань. Команда критически слаба в плане продвижения мяча вперед – с Кривбассом, например, было всего 14 вхождений в штрафную при игре в большинстве с 30-й минуты. Во встрече с Металлистом 1925 ситуация улучшилась (11 попыток войти, 15 касаний в штрафной), однако средняя дистанция ударов составила почти 22 метра.

Ситуация с Ротань-стайлом настолько печальная, что Руслан Петрович вообще начал отказываться от него. Последний матч прошел при 50% владения при средних 3,85 передач за держание мяча (плюс, не забываем о куче лонгшотов). Отрезок доминирования был только в первые полчаса, однако при таком режиме Александрия глотнула три контратаки, которые должны были завершаться взятием ворот.

Строить свой любимый футбол Руслан Ротань не может из-за отсутствия кадров. Михайленко и Ковалец в лазарете, половина прошлогодних лидеров ушла к конкурентам, а нынешняя трансферная кампания еще не завершена. Александрия только за последнюю неделю подписала 27-летнего бразильского центрбека Хосе Эрнандеса и 20-летнего атакующего хавбека Шостака (воспитанник Шахтера), а также арендовала опорника Билошевского из Динамо. Перед этим в Александрию взяли 22-летнюю бразильскую "десятку" Джовани.

Кадровая ситуация

Травмированные: Бондарь, Судаков, Степаненко, Конопля, Петряк, Швед, Борячук, Тотовицкий – Михайленко, Ковалец

Дисквалифицированы: Бондаренко, Корниенко, Ракицкий (Шахтер)

Могут не сыграть по другим причинам: Сигеев (Александрия; условия аренды)

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Александрия

Шахтер: Резник – Гочолейшвили, Лемкин, Матвиенко, Топалов – Крыськив, Назарина – Зубков, Сикан, Кащук – Траоре

Александрия: Шевченко – Смирный, Бабогло, Логинов, Смирный – Калюжный, Беляев – Калитвинцев, Плакса, Шулянский – Кулаков

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Очевидно, что к поединку с Шахтером "аграрии" подходят в роли андердога. Тем не менее, не стоит забывать, что весной подопечные Руслана Ротаня сумели отобрать очки у "горняков", нормально так отработав в режиме "автобуса". Как показал пример Вереса, такой футбол в противостоянии с дончанами может быть эффективным.

Впрочем, грубые ошибки в обороне в первых двух турах заставляют ставить на победу Шахтера. Да и вообще эта Александрия на порядок слабее весенней версии – она далека от статуса претендента на еврокубки даже чисто в кадровом плане. Хотя легко подопечным Патрика ван Леувена легко не будет. Придется понервничать.

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