На прошлой неделе бразильский полузащитник Тете, известный своими выступлениями за Шахтер, официально стал игроком Галатасарая. 23-летний игрок перешел в стан турецкого гранда свободным агентом (воспользовавшись правилом ФИФА для легионеров из УПЛ), подписав контракт по схеме 4+1.

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По информации Fotospor, Шахтер требует от Международной федерации футбола дисквалификации Тете. Отмечается, что на момент перехода у игрока был действующий контракт с "горняками" (истекал 31 декабря). Ключевым аргументом "оранжево-черных" является то, что бразилец вернулся в Украину уже после полномасштабного вторжения россиян и активной фазы войны.

Кроме того, Шахтер просит наказать и Галатасарай, запретив ему осуществлять трансферы новых игроков (ведь турецкий клуб подписал Тете без согласия дончан и без выплаты соответствующей компенсации).

Напомним, Шахтер зимой 2019 года заплатил Гремио за Тете 15 миллионов евро. В прошлом сезоне вингер выступал за два клуба на правах аренды: первую часть кампании провел в составе Лиона (19 матчей, 6 голов и 5 ассистов), а в январе перешел в Лестер, где сыграл 14 поединков, забив один мяч. Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.

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