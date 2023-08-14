Шахтер требует дисквалификации Тете и санкций против Галатасарая – источник озвучил главный аргумент "горняков"
Дончане решили устроить показательный процесс, чтобы остановить незаконный отток своих легионеров.
На прошлой неделе бразильский полузащитник Тете, известный своими выступлениями за Шахтер, официально стал игроком Галатасарая. 23-летний игрок перешел в стан турецкого гранда свободным агентом (воспользовавшись правилом ФИФА для легионеров из УПЛ), подписав контракт по схеме 4+1.
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По информации Fotospor, Шахтер требует от Международной федерации футбола дисквалификации Тете. Отмечается, что на момент перехода у игрока был действующий контракт с "горняками" (истекал 31 декабря). Ключевым аргументом "оранжево-черных" является то, что бразилец вернулся в Украину уже после полномасштабного вторжения россиян и активной фазы войны.
Кроме того, Шахтер просит наказать и Галатасарай, запретив ему осуществлять трансферы новых игроков (ведь турецкий клуб подписал Тете без согласия дончан и без выплаты соответствующей компенсации).
Напомним, Шахтер зимой 2019 года заплатил Гремио за Тете 15 миллионов евро. В прошлом сезоне вингер выступал за два клуба на правах аренды: первую часть кампании провел в составе Лиона (19 матчей, 6 голов и 5 ассистов), а в январе перешел в Лестер, где сыграл 14 поединков, забив один мяч. Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.
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