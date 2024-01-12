Дончане тоже вернулись из отпуска – действующий чемпион Украины уже начинает готовиться ко второй части сезона.

Шахтер уже вышел из отпуска и отправился на зимние сборы, которые продлятся с 14 января по 13 февраля в Турции, сообщает официальный сайт "горняков".

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Делегация "оранжево-черных" начала свое путешествие за границу уже сегодня – часть команды и персонал прибыли во Львов, откуда переедут в Жешув и самолетом доберутся до турецкого юга. Легионеры присоединятся к коллективу в Белеке.

В Турции у подопечных Марино Пушича запланировано 6 контрольных матчей, однако имена соперников пока неизвестны. Напомним, первый официальный матч после зимней паузы Шахтер проведет в Лиге Европы УЕФА с Марселем – игра состоится 15 февраля в Гамбурге, начало в 19:45.

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