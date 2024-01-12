Шахтар вирушив на зимові збори до Туреччини – "гірники" запланували 6 контрольних матчів
Донеччани теж повернулись з відпустки – чинний чемпіон України вже починає готуватись до другої частини сезону.
Шахтар вже вийшов із відпустки та вирушив на зимові збори, які триватимуть з 14 січня до 13 лютого в Туреччині, повідомляє офіційний сайт "гірників".
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Делегація "помаранчево-чорних" розпочала свою подорож за кордон вже сьогодні – частина команди та персонал прибули до Львова, звідки переїдуть до Жешува й літаком дістануться турецького півдня. Легіонери приєднаються до колективу в Белеку.
У Туреччині в підопічних Маріно Пушіча заплановано 6 контрольних матчів, однак імена суперників наразі невідомі. Нагадаємо, перший офіційний матч після зимової паузи Шахтар проведе в Лізі Європи УЄФА з Марселем – гра відбудеться 15 лютого у Гамбурзі, початок о 19:45.
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