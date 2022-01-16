Шахтер сегодня, 16 января, отправился на турецкий сбор, сообщает пресс-служба дончан.

Тобиас официально присоединился к Шахтеру

Роберто Де Дзерби взял с собой 27 футболистов.

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.

Защитники: Додо, Витао, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Марьян Фарина, Винисиус Тобиас.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Артем Бондаренко, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков, Педриньо, Давид Нерес.

Форварды: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Фернандо.

Отметим, что сбор из-за травм пропустят Манор Соломон и Сергей Кривцов. В списке нет Евгения Коноплянки, но вместе с командой будут работать новички Давид Нерес и Винисиус Тобиас.

Напомним, сбор продлится до 2 февраля. На нем "горняки" проведут три спарринга: с австрийским Вольфсбергом, солигорским Шахтером и сербской Црвеной Звездой.

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