Шахтер отправился на сборы в Турцию – с двумя новичками, без Коноплянки и еще нескольких игроков
"Горняки" начали полноценную подготовку к весенней части сезона.
Шахтер сегодня, 16 января, отправился на турецкий сбор, сообщает пресс-служба дончан.
Тобиас официально присоединился к Шахтеру
Роберто Де Дзерби взял с собой 27 футболистов.
Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.
Защитники: Додо, Витао, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Марьян Фарина, Винисиус Тобиас.
Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Артем Бондаренко, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков, Педриньо, Давид Нерес.
Форварды: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Фернандо.
Отметим, что сбор из-за травм пропустят Манор Соломон и Сергей Кривцов. В списке нет Евгения Коноплянки, но вместе с командой будут работать новички Давид Нерес и Винисиус Тобиас.
Напомним, сбор продлится до 2 февраля. На нем "горняки" проведут три спарринга: с австрийским Вольфсбергом, солигорским Шахтером и сербской Црвеной Звездой.
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