Шахтар сьогодні, 16 січня, вирушив на турецький збір, повідомляє прес-служба донеччан.

Тобіас офіційно приєднався до Шахтаря

Роберто Де Дзербі взяв з собою 27 футболістів.

Воротарі: Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій Пятов, Анатолій Трубін.

Захисники: Додо, Вітао, Марлон, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Ісмаїлі, Віктор Корнієнко, Валерій Бондар, Мар'ян Фарина, Вінісіус Тобіас.

Півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Тете, Артем Бондаренко, Михайло Мудрик, Алан Патрік, Георгій Судаков, Педрінью, Давід Нерес.

Форварди: Жуніор Мораєс, Данило Сікан, Фернандо.

Зазначимо, що збір через травми пропустять Манор Соломон та Сергій Кривцов. У списку немає Євгена Коноплянки, натомість з командою працюватимуть новачки Давід Нерес та Вінісіус Тобіас.

Нагадаємо, збір триватиме до 2 лютого. На ньому "гірники" проведуть три спаринги: з австрійським Вольфсбергом, солігорським Шахтарем і сербською Црвеною Звездою.

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