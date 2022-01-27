Дончане несколько подкорректировали подготовку ко второй части сезона.

Шахтер на своем сайте объявил об изменениях в тренировочном процессе. В частности, товарищеский матч против солигорского Шахтера, который должен был состояться в пятницу, 28 января, отменен.

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О причинах отмены встречи не сообщается. Дончане оперативно нашли нового соперника – спарринг-партнером команды Роберто Де Дзерби станет Мариуполь. Начало встречи в 16:00.

Напомним, в первом товарищеском матче на сборе в Турции Шахтер разгромил австрийский Вольфсберг 4:1. На 31 января у "горняков" запланирована встреча с Црвеной Звездой.

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