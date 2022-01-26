"Нам нужны еще 2-3 опытных, мощных и уже сформировавшихся футболиста в середину поля. Ситуация сложная, нужно ее вытягивать. Нас волнуют как раз позиции в середине поля. Думаю, к обновлению чемпионата эти позиции будут усилены. Нам пообещали, что все будет хорошо, но их еще нет с нами на сборах.

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Также к нам присоединились молодые игроки из Шахтера – Илья Гулько, Эдуард Козык и Даниил Гончарук. Мы еще на них посмотрим, но можно работать, они уже готовы к работе", – заключил Маркевич в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, Мариуполь пошел зимовать на последней строчке турнирной таблицы Премьер-лиги. Азовцы проводят сборы в Турции.

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