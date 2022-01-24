Контрольный матч

Шахтер – Вольфсберг – 4:1

Голы: Судаков, 77, Мораес, 80, 90, Тете, 88 – Лочошвили, 37

Состав Шахтера в первом тайме: Трубин – Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили – Майкон, Степаненко – Нерес, Патри, Мудрик – Педриньо.

Состав Шахтера во втором тайме: Пятов – Винисиус, Бондарь, Витао, Корниенко – Бондаренко, Антонио – Тете, Судаков, Фернандо – Мораес.

Шахтер начал подготовку ко второй части сезона на сборе в Турции. Первый спарринг "горняки" провели против Вольфсберга – команды, разделяющей второе место в австрийской Бундеслиге.

Если хочешь отработать игру под прессингом, лучшего соперника не сыскать. Австрийцы – мастера в этом. Шахтер строил атаки от собственных ворот, преимущественно выходил из обороны через короткий пас, привлекая голкипера. Вольфсберг прессинговал украинцев даже в штрафной.

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Дончане в общем-то неплохо справлялись с давлением, но в середине первого тайма обрезались перед воротами. Трубину пришлось спасать команду, вытаскивая мяч из ближнего угла после удара Тафернера. Бросилось в глаза, что Шахтер активно тренировал дальние передачи Трубина.

Давид Нерес дебютировал за Шахтер. Бразильский новичок пытался обострять индивидуальные действия. Совершил несколько проходов, отдал несколько неплохих передач. Взаимопонимание с партнерами пока на низком уровне, но в перспективе Нерес может создать с Додо убийственный дуэт.

Додо, кстати, прекрасен. В одном из эпизодов подключился в чужую штрафную и даже мог забивать. Также стоит отметить Мудрика, на скорости проскакивавшего соперников и нашедшего момент для опасного удара (после стенки с Патриком).

В конце первого тайма Шахтер пропустил. Это был второй темп атаки после стандарта, когда защитники Вольфсберга остались в нашей штрафной. Линдль подал, Трубин справился с ударом Визингера в упор, но первым на добивание успел Лочошвили.

После перерыва у Шахтера получился совсем другой состав. Свежим футболистам тоже пришлось столкнуться с агрессивным прессингом. Австрийцы давали хорошую динамику и заставляли горняков ошибаться. Однако время от времени проходили скорые атаки Шахтера.

Два момента у Мораеса. Первый удар Жуниора голкипер парировал в правом углу, а второй – в левом. Очень неплохие шансы, натурализованный бразилец правильно пробивал, но вратарь был на высоте. Тете выделялся дриблингом справа. Фернандо на противоположном фланге действовал проще, но вывел на удар Антонио – снова отразил вратарь.

Еще один дебютант Шахтера – Тобиас Винисиус. Юный фулбек вышел на правую бровку вместо Додо и перевернул матч. Тобиас подключился по флангу и прострелил в центр штрафного, а там Судаков после хитрого пропуска Мораеса расстрелял ворота. Через три минуты Винисиус разогнал еще одну голевую атаку. Новичок навесил, Фернандо сбросил под удар Мораес, а Жуниор переиграл вратаря.

На последних минутах Шахтер уже добил соперника. Бразильцы поймали Вольфсберг на ошибке – легкий гол забил Тете. А четвертый мяч эффектно положил Мораес. Жуниор пяткой переправил мяч в сетку после подачи Корниенко с углового. 4:1 – победный старт команды Де Дзерби в 2022 году.

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