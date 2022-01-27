Шахтар на своєму сайті оголосив про зміни у тренувальному процесі. Зокрема, товариський матч проти солігорського Шахтаря, який мав відбутися у п'ятницю, 28 січня, скасовано.

Шахтар відпустив 3 гравців на збори з Маріуполем

Про причини відміни зустрічі не повідомляється. Донеччани оперативно знайшли нового суперника – спаринг-партнером команди Роберто Де Дзербі стане Маріуполь. Початок зустрічі о 16:00.

Нагадаємо, у першому товариському матчі на зборі в Туреччині Шахтар розгромив австрійський Вольфсберг 4:1. На 31 січня у "гірників" запланована зустріч із Црвеною Звездою.

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