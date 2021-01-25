"Горнякам" уже во второй раз на сборах в турецком Белеке пришлось менять расписание товарищеских матчей. Однако, если неделю назад просто заменили соперника (сыграют против Силекса вместо Слована), то на этот раз игру пришлось отменять.

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Сегодняшний матч против Марибора должен был стать третьим для подопечных Луиша Каштру на турецкой земле. Игру планировали провести сегодня, 25 января, в 16:00. Однако встречу пришлось отменить из-за вспышки коронавируса в словенской команде, сообщает официальный сайт Шахтера.

Сообщается, что дончане внесли коррективы в свой график и сегодня проведут две тренировки. Уже завтра в 10 утра "оранжево-черные" сыграют против македонского Силекса. Предыдущие два спарринга Шахтер сыграл вничью с Лехом (1:1) и Лудогорцем (2:2).

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