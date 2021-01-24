"Шахтер – такой клуб, который ничем не отличается от тех команд, которые играют в Европе. Шахтер ежегодно играет в Лиге чемпионов, Лиге Европы с командами из топ-чемпионатов. Не вижу смысла переходить в Европу, когда ты в команде, которую я вижу как топ-уровень.

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Вы говорите, хотел я бы поиграть в Италии или еще где-то? Но у нас же есть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, там мы показываем результат с командами, которые находятся там. Мне кажется, это говорит о том, что Шахтер точно не затерялся бы в каком-то из этих чемпионатов.

Если играешь против команды топ-уровня, то быстрее прогрессирует и растешь как футболист. В чемпионате Украины тоже сейчас непростые команды. Все уже изучили друг друга. Команды из середины таблицы изучили игре Шахтера, Динамо. Непросто сейчас выйти и обыграть любую команду УПЛ", – отметил Корниенко в комментарии Профутбол Digital.

Добавим, что 21-летний защитник в текущем сезоне ворвался в основу Шахтера (10 матчей, 2 ассиста) и даже получил вызов в сборную Украины, но не смог дебютировать за "сине-желтых" из-за травмы.

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