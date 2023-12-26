"Мог, наверное, в лучших командах поиграть. Если бы не был столь долгосрочный контракт с Шахтером. У меня были варианты, но Шахтер не продал. Тогда еще не было войны и самый реальный вариант – это был Краснодар. Кононов еще не пошел, но имел туда идти, и я уже общался с президентом, просто не продали, и все.

Кожанов объявил о завершении карьеры игрока

Там более выгодный контракт был, конечно. Но прежде я понимал, что туда идет Кононов. Если он меня берет, я буду играть. Плюс, там отношение – спортивный директор прилетал в Киев, мы общались, президент чуть ли не через день звонил. Была трансферная цена - 2 млн. Они давали больше 2 миллионов, но Шахтер сказал "нет". Я позвонил Палкину, спросил: "Почему вы не хотите меня продать?" Он говорит: "Президент сказал: "Ты не продаешься", – сказал Кожанов в интервью Брутальному футболу.

Напомним, 36-летний хавбек является питомцем Шахтера, однако за первую команду "горняков" провел всего 50 минут в сезоне 2006/07. Кожанов стал настоящей легендой Карпат – 180 матчей, 32 гола и 42 ассиста, памятный поход в ЛЕ 2010/11. Также Денис поиграл за Мариуполь, Волынь, Севастополь, Минай, Вереск и молдавскую Дачию. В 2010-2011 годах провел 4 матча за сборную Украины (все товарищеские). В последние полгода Кожанов был играющим тренером Карпат-2 во Второй лиге.

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