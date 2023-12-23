"Кожанов как футболист уже все. Уже такого нет. Уже понемногу перехожу на тренерскую карьеру.

Карпаты подписали бывшего игрока, четыре месяца находившегося без клуба

Думаю, это уже официально. Сейчас у меня есть тренерская лицензия В, учусь на А. В конце лета должен ее получить. Могу быть помощником тренера в УПЛ, а в Первой или Второй можно быть главным.

Были ли мысли завершить после выхода из Карпат в УПЛ? Было бы неплохо, но, пожалуй, пора уже сказать "стоп". Конечно, хотел бы на хорошей ноте завершить, но что имеем, то имеем. Считаю, что это неплохой вариант, ведь я остаюсь работать в структуре клуба. Это наше общее решение", – заявил Кожанов в интервью Брутальному футболу.

Напомним, 36-летний хавбек является воспитанником Шахтера, однако за первую команду "горняков" провел всего 50 минут в сезоне 2006/07. Кожанов стал настоящей легендой Карпат – 180 матчей, 32 гола и 42 ассиста, памятный поход в ЛЕ 2010/11. Также Денис поиграл за Мариуполь, Волынь, Севастополь, Минай, Верес и молдавскую Дачию. В 2010-2011 годах провел 4 матча за сборную Украины (все товарищеские). Последние полгода Кожанов был играющим тренером Карпат-2 во Второй лиге.

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