"Міг, напевно, у кращих командах пограти. Якби не був такий довгостроковий контракт із Шахтарем. У мене були варіанти, але Шахтар не продав. Тоді ще не було війни й найреальніший варіант – це був Краснодар. Кононов ще не пішов, але мав туди йти, і я вже спілкувався з президентом. Ну просто не продали, і все.

Кожанов оголосив про завершення кар'єри гравця

Там вигідніший контракт був, звісно. Але насамперед я розумів, що туди йде Кононов. Якщо він мене бере, то я буду грати. Плюс, там ставлення – спортивний директор прилітав до Києва, ми спілкувалися, президент мало не через день дзвонив. Була трансферна ціна – 2 млн. Вони давали більше, ніж 2 мільйони, але Шахтар сказав "ні". Я зателефонував Палкіну, запитав: "Чому ви не хочете мене продати?". Він каже: "Президент сказав – ти не продаєшся", – розповів Кожанов в інтерв'ю Брутальному футболу.

Нагадаємо, 36-річний хавбек є вихованцем Шахтаря, проте за першу команду "гірників" провів усього 50 хвилин у сезоні 2006/07. Кожанов став справжньою легендою Карпат – 180 матчів, 32 голи і 42 асисти, пам'ятний похід в ЛЄ 2010/11. Також Денис пограв за Маріуполь, Волинь, Севастополь, Минай, Верес і молдовську Дачію. У 2010-2011 роках провів 4 матчі за збірну України (всі товариські). Останні півроку Кожанов був граючим тренером Карпат-2 у Другій лізі.

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