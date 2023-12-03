Донецкий клуб решил не идти на встречу своему сопернику и может одержать победу, не выходя на поле.

Поединок юношеского первенства между Шахтером и Металлистом 1925, запланированный на воскресенье, 3 декабря, не состоится, сообщает официальный сайт "желто-синих".

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Харьковчане столкнулись с очень большим количеством травмированных и больных игроков, к которым также добавились дисквалификации Матвея Панченко и Игоря Ногейры. Металлист 1925 обращался к Шахтеру с просьбой о переносе игры на другую дату, но получил отказ. Дальнейшую судьбу матча решит контрольно-дисциплинарный комитет УАФ.

По информации "ТаТоТаке", в распоряжении тренеров команды U-19 остается лишь 10 игроков, из которых трое – вратари. Отмечается, что Металлист 1925 скорее всего получит техническое поражение за неявку на матч против "горняков".

Напомним, недавно главный тренер Шахтера U-19 Алексей Белик критикуя Динамо заявлял: "Я хочу играть против сильных соперников с максимально сильным составом и восстановленными футболистами и всегда пойду навстречу и перенесу игру, если это нужно".

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