Юношеская лига УЕФА 2023/24. Группа H, 5 тур

Шахтер U-19 – Антверпен U-19 – 3:1

Голы: Ющенко, 7, Эльмазхад, 70 (авт), Савин, 84 – Вандеплас, 61

Удаление: Эльмазхад, 90+6

Шахтер U-19 (стартовый состав): Барченко – Дрозд, Башмарин, Данковский, Огарков – Янович – Ющенко, Лосенко, Цуканов, Гармаш – Ломага.

Команда Алексея Белика в случае победы сохраняла теоретические шансы на выход в плей-офф Юношеской лиги УЕФА. По крайней мере, до завершения матча Барселоны и Порту, который стартует сегодня в 17:00. "Горняки" после 4-х туров набрали 3 очка и занимали третье место группы H. Чтобы продолжать надеяться на вторую позицию, Шахтеру нужно было выигрывать. Матч Шахтер U-19 – Антверпен U-19 стартовал в 13:00 по киевскому времени. Поединок Юношеской лиги УЕФА прошел в городке Нордерштедт (пригород Гамбурга) на стадионе Эдмунд-Пламбек.

Шахтер U-19 – Антверпен U-19: онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА

Поединок между этими командами в Бельгии завершился победой "горняков" со счетом 2:1. Именно после той игры произошел печально известный скандал с Александром Роспутько, который не придумал ничего лучшего, кроме бегства из Шахтера в Россию. Тот матч против Антверпена U-19 стал для него последним – клуб расторг контракт с футболистом-неудачником.

Поединок начался по сценарию Шахтера, реализовавшего первый же момент. На 7-й минуте Огарков прострелил с левого фланга в штрафную, а Александр Ющенко успел первым к мячу и открыл счет. У Антверпена был супершанс, чтобы отыграться, но удар с линии вратарской был неточным. Ближе к середине тайма бельгийцы перехватили инициативу и снова могли забивать. Денис Барченко спас "горняков" после провала на левом фланге защиты и удара в створ. "Горняки" ответили дальним ударом Гармаша, который не составил проблем для вратаря.

На 39-й минуте после фейла кипера Антверпена мяч во второй раз влетел в сетку, но арбитр не засчитал взятие ворот. В итоге, не слишком насыщенный событиями первый тайм завершился минимальным преимуществом подопечных Белика – 1:0. Хотя последние минуты снова были за бельгийцами.

В начале второй половины классный момент был у Ивана Лосенко, пробившего в касание с линии штрафной. Девалкенер снова был на месте. А на 61-й минуте "горняки" получили гол в свои ворота. Ужасная обрезка в обороне привела к выходу Вандепласа один на один. Нападающий не сплоховал. 1:1. Ющенко почти сразу мог вывести Шахтер вперед – кипер потянул его удар со штрафного.

Впрочем, Шахтер нашел в себе силы забить второй гол. Правда, помог соперник. Сметана подал угловой, а Эльмазхад срезал мяч в сетку собственных ворот. На 84-й все стало ясно. Классная атака украинцев завершилась голом Савина. 3:1 – вторая победа Шахтера в Юношеской лиге УЕФА.

Шахтер U-19 набрал 6 очков и остался на третьем месте группы H. Чтобы сохранить шансы на плей-офф, "горнякам" нужно, чтобы Барселона сегодня победила Порту. Тогда в последнем туре подопечные Алексея Белика должны громить португальцев с разницей в 4 гола, ведь первый очный матч они проиграли со счетом 1:4, а общая разница голов у Шахтера гораздо хуже. Если Барса потеряет очки, то игра с Порту в последнем туре станет формальностью.

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