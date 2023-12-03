Донецький клуб вирішив не йти на поступки своєму супернику і може здобути перемогу, не виходячи на поле.

Поєдинок юнацької першості між Шахтарем та Металістом 1925, запланований на неділю, 3 грудня, не відбудеться, повідомляє офіційний сайт "жовто-синіх".

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Харків'яни зіткнулися з дуже великою кількістю травмованих та хворих гравців, до яких також додались дискваліфікації Матвія Панченка та Ігоря Ногейри. Металіст 1925 звертався до Шахтаря з проханням про перенесення гри на іншу дату, але отримав відмову. Подальшу долю матчу вирішить контрольно-дисциплінарний комітет УАФ.

За інформацією "ТаТоТаке", у розпорядженні тренерів команди U-19 залишається лише 10 гравців, з яких троє – воротарі. Зазначається, що Металіст 1925, скоріше за все, отримає технічну поразку за неявку на матч проти "гірників".

Нагадаємо, нещодавно головний тренер Шахтаря U-19 Олексій Бєлік, критикуючи Динамо, заявляв: "Я хочу грати проти сильних суперників з максимально сильним складом та відновленими футболістами, і завжди піду назустріч та перенесу гру, якщо це потрібно".

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