В новом сезоне тренировать Зарю продолжит тандем Юрия Коваля и Младена Бартуловича, сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, президенту луганского клуба Евгению Геллеру очень нравится их взаимодействие.

Относительно бюджета, он не должен измениться кардинально. К тому же Заря должна получить 2-3 млн евро бонусами за трансфер Андрея Лунина в мадридский Реал (1 млн за 10 матчей украинца в сезоне за "сливочных", 1 млн за чемпионство в Ла Лиге + еще 1 млн, если Реал выиграет Лигу чемпионов, а Лунин сыграет более 50% матчей в этом турнире).

Кроме того, в Заре уже есть план на селекцию и сборы. Вероятнее всего, команда начнет межсезонные тренировки в Словении и там же проведет сборы.

Напомним, луганчане за 2 тура до финиша гарантировали себе участие в элите в следующем сезоне.

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