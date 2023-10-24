"Я рад приветствовать Марино в нашей шахтерской семье и желаю ему успехов, больших побед и выигранных трофеев во главе Шахтера.

Шахтер официально объявил о назначении нового главного тренера

Во время представления нового главного тренера игрокам Марино сказал очень важные вещи. Во-первых, он хорошо понимает каждого футболиста команды, потому что сам в 19 лет вынужден был покинуть родной дом из-за войны. Он знает, через что сейчас проходит Шахтер и наши игроки.

Во-вторых, наставник не будет требовать от команды побед во что бы то ни стало, но будет требовать страсти, самоотверженности и яркой игры.

Идеи Марино Пушича полностью совпадают с философией нашего клуба, поэтому я верю, что с этим наставником нас ждут большие свершения! Добро пожаловать, Марино! И удачи Вам и Вашему тренерскому штабу!" – написал Палкин на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, Патрик ван Леувен продержался на посту наставника Шахтера 3 месяца. После его увольнения исполняющим обязанности главного тренера "горняков" был Дарио Срна, который успел провести в новой для себя ипостаси один матч (победа над ЛНЗ со счетом 3:0).

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