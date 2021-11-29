"Горняки" не смогут добраться на выездные матчи своим собственным самолетом в ближайшие времена.

Самолет Boeing 737-700, окрашенный в клубные цвета Шахтера, попал в ДТП в аэропорту – в него въехал погрузчик, сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.

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Отметим, что по этому самолету летает не только команда – он также совершает обычные рейсы авиакомпании SkyUp, одного из спонсоров клуба.

Добавим, что Шахтер занимает второе место в чемпионате Украины, имея 41 очко в активе. Динамо опережает "горняков" только по дополнительным показателям.

Шахтер минимально обыграл Ингулец и оставил Динамо лидером УПЛ