Шахтар залишився без літака через ДТП в аеропорту
29 листопада 15:06 - Читать на русском
"Гірники" не зможуть дістатись на виїзні матчі своїм власним літаком у найближчі часи.
Літак Boeing 737-700, пофарбований у клубні кольори Шахтаря, потрапив у ДТП в аеропорту – в нього в'їхав навантажувач, повідомляє Telegram-канал Київ Оперативний.
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Зазначимо, що цим літаком літає не лише команда – він також здійснює звичайні рейси авіакомпанії SkyUp, одного зі спонсорів клубу.
Додамо, що Шахтар наразі посідає друге місце у чемпіонаті України, маючи 41 очко в активі. Динамо випереджає "гірників" лише за додатковими показниками.
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