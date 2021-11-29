"Гірники" не зможуть дістатись на виїзні матчі своїм власним літаком у найближчі часи.

Літак Boeing 737-700, пофарбований у клубні кольори Шахтаря, потрапив у ДТП в аеропорту – в нього в'їхав навантажувач, повідомляє Telegram-канал Київ Оперативний.

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Зазначимо, що цим літаком літає не лише команда – він також здійснює звичайні рейси авіакомпанії SkyUp, одного зі спонсорів клубу.

Додамо, що Шахтар наразі посідає друге місце у чемпіонаті України, маючи 41 очко в активі. Динамо випереджає "гірників" лише за додатковими показниками.

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