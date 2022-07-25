Йовичевич ввел систему штрафов в Шахтере
06:30 - Читати українською
Журналист Игорь Бурбас рассказал о нововведениях от хорватского специалиста.
"Система штрафов возвращается в Шахтер. Причем штрафы серьезные. Опоздание на обед, опоздание на тренировку.
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При Де Дзерби была полная лояльность. Ни один футболист не может вспомнить, что он заплатил штраф. Теперь времена немного меняются. Дисциплина должна быть на первом плане. Тренировка заканчивается – свисток от тренера. Если кто-то коснется мяча – штраф", – сказал Бурбас в своем YouTube-шоу "ЧИСТИЙ ПІДКАТ".
Напомним, Йовичевич возглавил Шахтер 14 июля, подписав с "горняками" контракт сроком на два года.
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