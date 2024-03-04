Уже много лет Степаненко является незаменимым игроком центра поля в Шахтере и сборной Украины. Тарасу уже 34, и теперь ему частенько приходится пропускать матчи по состоянию здоровья. Поэтому дончанам уже нужно думать о достойном преемнике для капитана.

Шахтер должен Аяксу 7 миллионов евро за двух звездных игроков

"Мы имеем замену для Степаненко. Есть Назарина, есть Крыськив, есть Кастильо, который играет сейчас в Партизане у Дуляя. У нас плюс-минус все под контролем. Конечно, есть травмы, это футбол, но мы имеем веру в этих футболистов", – сказал Срна в эфире УПЛ ТВ.

К слову, в нынешнем сезоне Степаненко провел в составе Шахтера 21 официальный матч, записав в свой актив одну результативную передачу.

Шахтер почти построил "лучшую команду в истории": Судаков будет сиять в Украине, но тренер и некоторые звезды под угрозой