"Футбол 24" анализирует ответный матч Марсель – Шахтер (3:1) в борьбе за выход в 1/8 финала Лиги Европы.

Донецкий Шахтер не сумел пробиться в следующий раунд Лиги Европы, в ответном матче уступив Марселю на Велодроме. Несмотря на яркий старт и открытие счета Судаковым с пенальти, череда ужасных ошибок в защите привела к трем пропущенным голам.

Что помешало "лучшей команде в истории Шахтера" пройти кризисный Марсель с новым тренером – разбираемся в свежем выпуске YouTube-канала "Футбол 24".

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