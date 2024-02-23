Шахтер почти построил "лучшую команду в истории": Судаков будет сиять в Украине, а тренер и некоторые звезды под угрозой
20:34 - Читати українською
"Футбол 24" анализирует ответный матч Марсель – Шахтер (3:1) в борьбе за выход в 1/8 финала Лиги Европы.
завершено
74’ Исмаила Сарр
Георгий Судаков 12’
12’ Георгий Судаков
74’ Исмаила Сарр
Донецкий Шахтер не сумел пробиться в следующий раунд Лиги Европы, в ответном матче уступив Марселю на Велодроме. Несмотря на яркий старт и открытие счета Судаковым с пенальти, череда ужасных ошибок в защите привела к трем пропущенным голам.
Что помешало "лучшей команде в истории Шахтера" пройти кризисный Марсель с новым тренером – разбираемся в свежем выпуске YouTube-канала "Футбол 24".
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