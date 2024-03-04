Уже багато років Степаненко є незамінним гравцем центра поля у Шахтарі та збірній України. Тарасу уже 34, і тепер йому частенько доводиться пропускати матчі через стан здоров'я. Тож донеччанам уже потрібно думати про гідного наступника для капітана.

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"Ми маємо заміну для Степаненка. Є Назарина, є Криськів, є Кастільйо, який грає зараз у Партизані у Дуляя. У нас плюс-мінус усе під контролем. Звичайно, є травми, це футбол, але ми маємо віру в цих футболістів", – сказав Срна в ефірі УПЛ ТБ.

До слова, у нинішньому сезоні Степаненко провів у складі Шахтаря 21 офіційний матч, записавши у свій актив одну результативну передачу.

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