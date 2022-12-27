На радарах "горняков" находится центральный защитник Истры Мауро Перкович, информирует SportItalia.

Йовичевич осторожно относится к зимнему новичку Шахтера: "Нельзя считать его усилением"

Парню всего 19 лет, но он уже третий сезон выступает на взрослом уровне. В сентябре Перкович получил дебютный вызов в молодежную сборную Хорватии (соперник Украины на Евро-2023). Недавно Истра проводила товарищеский матч против Вероны, который собрал много поклонников левоногого центрбека. На трибунах присутствовали скауты Торино, Болоньи, Удинезе, Салернитаны и собственно Вероны.

Впрочем, Шахтер может опередить "женихов" из Серии А. Источник утверждает, что дончане давно ведут Перковича и готовы сделать шаг уже в первые дни январского окна. Transfermarkt оценивает защитника в 2,5 млн евро. Земляк Игора Йовичевича может стать вторым новичком "горняков" после 21-летнего грузина Георгия Гочолейшвили, подписанного 29 ноября.

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