На радарах "гірників" перебуває центральний захисник Істри Мауро Перковіч, інформує SportItalia.

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Хлопцю лише 19 років, але він вже третій сезон виступає на дорослому рівні. У вересні Перковіч отримав дебютний виклик до молодіжної збірної Хорватії (суперник України на Євро-2023). Нещодавно Істра проводила товариський матч проти Верони, який зібрав багато прихильників лівоногого центрбека. На трибунах були присутні скаути Торіно, Болоньї, Удінезе, Салернітани і власне Верони.

Втім, Шахтар може випередити "залицяльників" із Серії А. Джерело стверджує, що донеччани давно ведуть Перковіча і готові зробити крок вже у перші дні січневого вікна. Transfermarkt оцінює захисника у 2,5 млн євро. Земляк Ігора Йовічевіча може стати другим новачком "гірників" після 21-річного грузина Георгія Гочолейшвілі, якого підписали 29 листопада.

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