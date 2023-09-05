"Барселона, Порту, Антверпен. Согласитесь, не скажешь, что Шахтер попал в группу смерти. Думаю, еще 2 года назад мы бы говорили, что здесь необходимо бороться даже за выход в плей-офф Лиги чемпионов, но сейчас другие реалии. Сейчас вся Европа в своих прогнозах единодушно выводит Барселону и Порту в плей-офф ЛЧ.

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Если говорить о противостоянии Шахтера с Антверпеном с точки зрения борьбы за Лигу Европы... Честно скажу, я пока не могу понять, что за Шахтер, какой именно Шахтер будет выступать в этом сезоне в еврокубках. Очень неоднозначное впечатление от футбола Патрика ван Леувена от команды, которая сейчас у него под рукой. Я понимаю, что мы еще ни разу не видели Шахтер в оптимальном составе, но тем не менее.

Простой пример – в чемпионате Шахтер пока имел относительно легкий календарь, но на ноль сыграл только один матч – против Колоса. Кривбасс сыграл против "горняков" агрессивно, смело в атаке – забил три мяча. У Шахтера 4 удаления в 6 матчах, и Судакова арбитр должен был удалять в игре с Минаем.

Шахтер провел бурную трансферную кампанию. Пришли 9 новичков, но из них только один Азаров пока выглядит таким реальным претендентом на место в основе. При том, что потерянный летом Богдан Михайличенко, по-моему, выглядел более сбалансированным в сочетании оборонительных и атакующих скилов. Да, я делаю поправку, что Азаров только пришел в команду, играет фактически "с места в карьер", но пока, на пороге еврокубков, складывается именно такое впечатление.

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Атака. Сломался надолго Траоре. Келси – вижу, что это не то, что устраивает ван Леувена. Согласитесь, что Кевин не имеет того доверия, которое имел от Йовичевича. И на Минай выходит сейчас группа атаки – Зубков, Кащук, Сикан. В запасе – Вьюнник и Топалов. За исключением Зубкова, компания, которая в позапрошлом сезоне была на последнем месте УПЛ с Мариуполем. Да, за два года они спрогрессировали. Кащук на фоне Зубкова незаметен, но имеет 3 гола плюс ассист за 357 минут на поле. Мегаэффективный. Вьюнник тоже другим из Европы приехал. Скорость хорошая, агрессивность. Вышел с Минаем на второй тайм – гол, два ассиста.

Но опять же, кто сейчас лучший бомбардир Шахтера в чемпионате? Вернее, один из лучших? Центральный защитник Матвиенко. Просто вдумайтесь. Футбольная философия Шахтера, стиль, под который заточена вся работа клуба в подготовке футболистов, трансферной деятельности. Стиль, о котором они говорят уже не один десяток лет – атака, зрелищный футбол, голы. И лучший бомбардир – центральный защитник. Тоже красноречиво, правда?

В конце концов, в Лиге чемпионов оборонная надежность будет иметь наибольший вес. Вы можете сейчас назвать Шахтер надежной командой в защите? Самый надежный там сейчас Николай Матвиенко, который на международном уровне сборных еще 2 месяца назад получал даже не порцию, а шквал критики за свои индивидуальные ошибки.

Мы сейчас судим об игре Шахтера по УПЛ. Да, это чемпионат Украины, и это Минай, Верес или Металлист 1925. Лига чемпионов – это другое измерение, другая планета. Я считаю, что кадрово Шахтер не является командой уровня Лиги чемпионов. При всем уважении к клубу и к футболистам. На этом этапе своего развития украинский футбол очень далеко отстал от уровня ЛЧ. К сожалению. И я был бы счастлив, если бы касательно этого Шахтера я ошибся так же, как ошибся в прошлом сезоне относительно Шахтера Йовичевича. Точнее, если бы этому Шахтеру удача в Лиге чемпионов улыбалась так же, как Шахтеру прошлогоднему", – заявил Вацко в эфире Вацко on Air.

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