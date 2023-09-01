Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов для донецкого Шахтера сложилась далеко не самым плохим образом. Шансы на выход в плей-офф "горняки" точно имеют, но для реализации плана дончанам потребуется весь потенциал.

Свой путь в Лиге чемпионов 2023/24 донецкий Шахтер будет прокладывать в группе Н. За выход из группы "горняки" будут бороться с Барселоной, Порту и Антверпеном. Первых двух наставник дончан Патрик ван Леувен считает фаворитами, но в современном футболе преимущество на бумаге не означает ровно ничего. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает об особенностях соперников Шахтера в групповом этапе Лиги чемпионов.

Не бояться испанского гранда

Очевидно, что в теории Барселона уже находится в плей-офф Лиги чемпионов. Команды группы Н в матчах с каталонцами будут ложиться намертво, но вряд ли этого достаточно, чтобы создать подопечным Хави серьезные турнирные проблемы. Шахтер, Порту и Антверпен явно не в тех кондициях, чтобы остановить Левандовски и Ко.

Конечно, место для "подарков" всегда есть, вспомнить только прошлогодние противостояния Шахтера и Реала. Молодежь "горняков" стала мощным барьером для звездной команды Анчелотти. Будем верить, что и сейчас дончане подарят своим поклонникам такие же страсти. Если не удастся – делать трагедию точно никто не будет, а футболисты получат просто бесценный опыт. Шахтер, претерпеваемый трансформациями, и уже сыгранная Барса, которая будет бороться за титулы на всех фронтах вряд ли кто-то считает равноценными соперниками, поэтому даже очко в этом противостоянии будет ценным вкладом в борьбу за плей-офф.

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Порту – шанс к счастливому билету

На бумаге Порту также считают претендентом на выход из группы, но в реальности Сержиу Консейсау хватает проблем. В борьбе за Суперкубок "драконы" вообще ничего не смогли противопоставить Бенфике. В чемпионате команда стартовала с трех побед, но очки с Морейренсе, Фаренсе и Риу Аве пришлось добывать на жилах и валидоле. Нарушить стабильность Порту вполне возможно и именно здесь свой шанс может поймать Шахтер.

Успех с Порту в первую очередь будет зависеть от того, удастся ли Шахтеру навести порядок в своих оборонительных редутах. В 5 матчах УПЛ "горняки" получили 4 красных карточки и пропустили 4 гола – это очень далеко от того, что можно назвать "надежность". Свой шанс забить при открытом стиле игры Порту Шахтер точно получит, но это будет иметь смысл лишь в том случае, если многочисленные атаки португальцев не достигнут цели.

Неприятный новичок

Еще в прошлом сезоне Антерпен был неким клубом подбитых летчиков. Овермарс пришел на должность спортивного директора после громкого секс-скандала в Аяксе, ван Боммель перед этим откровенно провалился в Вольфсбурге. Уже далеко не молодые Тоби Алдервейрелд и Винсент Яннсен точно не выглядели усилением на чемпионство. Хорошим шагом было подписание Юргена Эккеленкампа и Келвина Стенгса, однако "золотого дубля" этой компании никто не прогнозировал. Но именно так пишутся футбольные сказки – Антверпен победил в чемпионате и кубке, а Ван Боммель закрыл рот критикам.

В квалификации бельгийцы одолели АЭК, старт в чемпионате из-за поражения Андерлехту несколько смазался, но разгром Кортрейка со счетом 6:0 всем показал, что сидеть и посыпать голову пеплом на старте сезона команда не собирается. Без сомнения, ван Боммель сделает все, чтобы сделать свой дебют в ЛЧ максимально ярким, поэтому мальчиками для избиения Антверпен точно не станет.

Можно было бы сказать, что у Шахтера больше опыта в Лиге чемпионов, но, по правде говоря, пока не выглядит так, что "горняки" будут полностью контролировать ход игры с бельгийцами. С уходом Мудрика дончане потеряли главный козырь в контратаках, а раскрывать Антверпен позиционно не так уж легко. Именно с бельгийцами Шахтеру крайне важно набрать максимальное количество зачетных баллов, но это ни в коем случае не означает легкой прогулки. Скорее наоборот – давление по результату противостояний может стать дополнительной обузой, которая иногда может сыграть злую шутку.

Впрочем, всем игрокам Шахтера он полностью знаком, как и магическая атмосфера Лиги чемпионов. Нам остается верить в Шахтер, поддерживать футболистов и наслаждаться ярким футболом.