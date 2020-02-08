Шахтер – Олимпия: онлайн-трансляция контрольного матча – Каштру удивил составом

Шахтер встречается со словенской Олимпией в спарринге на втором тренировочном сборе. Ссылку на онлайн-трансляцию матча ищите на "Футбол 24".

Матч Шахтер – Олимпия смотреть онлайн можно на канале "Футбол 1" и на сайте "горняков" по выделенной ссылке – для этого нужно просто зарегистрироваться. Игра стартовала в 16:00 по киевскому времени.

Шахтер – Сеннерюск: пробуждение Тайсона, активный Марлос, примитивный Болбат и оборона, которую страшно показать Бенфике

Это третий спарринг для Шахтера на втором тренировочном сборе в Турции. Ранее чемпион Украины экспериментальным составом одолел Македонию ГП (2:0), а основой расписал результативную ничью с Сеннерюском (2:2).

Отметим, что 5 февраля Олимпия встретилась в Белеке с киевским Динамо и подверглась разгрому 0:5. Шахтер никогда не играл с Олимпией, но 6 лет назад побеждал в Анталье словенский Марибор – эффектные голы Фреда и Дугласа Косты оформили счет 2:1.

Стартовый состав Шахтера