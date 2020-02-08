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Шахтар – Олімпія: онлайн-трансляція контрольного матчу – Каштру здивував складом

15:31 755 Читать на русском
Шахтар – Олімпія: онлайн-трансляція контрольного матчу – Каштру здивував складом
Шахтар – Олімпія: онлайн-трансляція / ФК Шахтар

Шахтар зустрічається зі словенською Олімпією в спарингу на другому тренувальному зборі. Посилання на онлайн-трансляцію матчу шукайте на "Футбол 24".

 

Матч Шахтар – Олімпія дивитись онлайн можна на каналі "Футбол 1" та на сайті "гірників" за виділеним посиланням – для цього потрібно просто зареєструватися. Гра стартує о 16:00 за київським часом.

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Це третій спаринг для Шахтаря на другому тренувальному зборі в Туреччині. Раніше чемпіон України експериментальним складом здолав Македонію ГП (2:0), а основою розписав результативну нічию з Сеннерюском (2:2).

Відзначимо, що 5 лютого Олімпія зустрілася в Белеку з київським Динамо й зазнала розгрому 0:5. Шахтар ніколи не грав з Олімпією, натомість 6 років тому перемагав в Антальї словенський Марібор – ефектні голи Фреда й Дугласа Кости оформили рахунок 2:1.

Стартовий склад Шахтаря

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