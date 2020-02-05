Динамо оформило самый крупный разгром в Турции – курьезные мячи, невероятные ошибки голкипера и гол дебютанта

Динамо Киев разгромило Олимпию 5:0 в первом поединке для команды Михайличенко на вторых турецких сборах. Счет и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Товарищеский матч 5 февраля 2020

Динамо – Олимпия – 5:0

Динамо: Бущан (Бойко, 46) – Кендзера (Караваев, 67), Попов (Сирота, 67), Кадири (Романчук, 67), Миколенко (Пиварич, 46) – Сидорчук (Андриевский, 67) – Буяльский (Сухоручко, 67), Шепелев (Мащенко, 46), Дуэлунд (Шапаренко, 67), Вербич (Де Пена, 67) – Соль (Русин, 46)

Голы: Буяльский, 10, Вербич, 27, Русин, 54, Де Пена, 81, Романчук, 90

Динамо выиграло 4 товарищеские встречи на первом сборе, по разу проиграло и сыграло вничью. Сегодняшним соперником стал лидер чемпионата Словении. Олимпия Любляна также выиграла 4 зимних спарринга, однако сложила оружие трижды. Команда Хаджича чередовала феерические победы 6:3 или 5:1 над боснийцами и земляками с поражениями 2:4 и 0:2 от хорватов. По статистике текущего сезона, владение мячом, средняя результативность, интенсивность единоборств и прессинга несколько лучше у словенского клуба, поэтому для киевлян это должно было стать неплохой проверкой сил.

Динамо – Олимпия: онлайн-трансляция матча

Олимпия неплохо начала. Воспользовавшись ошибкой Кадири в центре поля и тем, что Попов не смог накрыть соперника, словенцы пробили из пределов штрафной – слишком слабо. Свой второй угловой в матче Динамо воплотило в гол. Вратарь ошибся на выходе, Кендзеру и Буяльского заблокировали, но сам же Виталий сыграл на добивании. Как же классно видит поле Шепелев. Вторым разрезным пасом Владимир нашел справа совсем свободного Кендзеру. Польский защитник попытался найти Соля, но Франу в жесткой борьбе не дали пробить. Очень легко позволяют пробить метров с 20 динамовцы – выше.

Кадири проваливается в обороне, позволяя сопернику обыграть себя и отдать под удар с расстрельного расстояния. Миколенко успевает прочитать эпизод и стелится в подкате, блокируя удар. Шепелев снова заставляет вратаря Олимпии ошибаться после прострела с фланга, до удара дело не дошло. Классный прессинг Динамо на 27-й. Сидорчук перехватывает неточный пас и отдает на ход Вербичу. Словенец мастерски обвел вратаря. Опять из-под Кадири идет скидка и удар. С прицелом у словенцев беда. Соль запрессинговал вратаря, Буяльский перехватил, но ворота были пустые, а к Франу мяч пришел уже в офсайд.

Дуэлунд выиграл единоборство в центре, протащил мяч и отдал Вербичу. Навесу Беньямина на Соля не хватало точности. Олимпия легко обошла высокий прессинг киевлян. Быстрый прорыв обнаженным правым флангом Динамо, и только Кадири ценой повреждения выбил снаряд в последний момент. Миколенко классно обыграл соперника слева, но партнеры не смогли замкнуть. Стопроцентная реализация Динамо до перерыва – 2 попадания, 2 гола.

Русин заменил в перерыве Соля, который снова не получал качественных передач под удар. Миколенко навесил на украинского форварда, удар из офсайда мимо ворот. Очередной фейл голкипера Олимпии случился на 54-й. Долго замахивался он после паса назад, Русин взорвался и накрыл – круглый попрыгал в ворота. Уже 2 гола Динамо пришли после ошибок вратаря, дважды же удалось отличиться благодаря интенсивному высокому прессингу. Сидорчук и Попов наивно выбросились, поэтому киевляне пропустили пас за спины – Бойко откровенно выручил после удара метров с 15.

Еще один провал в центре защиты. Попов теперь уже успел заблокировать удар. Очень много создает Олимпия, не слишком надежно действует Кадири, позволяют проходить с флангов и по центру. Еще 2 удара разминулись с воротами. Несмотря на разгромный счет, стоит отметить, что соперник ни в чем не уступал Динамо по креативу – просто команда Михайличенко лучше реализовала детские ошибки словенцев. Де Пена на 73-й вырезал на Русина – едва ли не первый такой игровой момент за весь матч в Динамо. Назарий просто покатил мяч в руки голкиперу, это был первый сейв соперника.

Очередной разрезной пас Олимпии прошел. Бойко ценой травмы не позволил себя обыграть. Де Пена едва не забил прямым ударом с углового. Пиварич, который вернулся на позицию левого защитника, вырезал классную подачу на уругвайца. Карлос не смог поразить ворота с нескольких метров. Все тот же Де Пена сам же заработал штрафной, протянув мяч, сам и пробил в девятку. Лучший после перерыва в Динамо. Сухоручко получил повреждение. Многовато подобных ударов по ногам наносят футболисты Олимпии. Уже на последних секундах Александр Романчук, молодой воспитанник, который заменил переведенного в дубль Кадара, разобрался после рикошета во вратарской. Вот это дебют 20-летнего центрального защитника!