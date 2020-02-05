Шахтер упустил победу над Сеннерюском – Пятов не стал героем, эффектных решений Тайсона оказалось мало

Донецкая команда расписала ничью с Сеннерюском (2:2) на втором тренировочном сборе. Обзор матча читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Шахтер – Сеннерюск – 2:2

Голы: Тайсон, 54, Коваленко, 61 – Кривцов, 28 (аг), Кристиансен, 88

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко – Марлос, Коваленко (Коноплянка, 70), Патрик, Тайсон – Мораес.

Шахтер сегодня запланировал два спарринга. Утром чемпион Украины экспериментальным составом одолел Македонию ГП, а после обеда встречался с Сеннерюском. Против датчан Луиш Каштру выставил близкий к оптимальному старт – схема 4-1-4-1 с Марлосом и Тайсоном на флангах. Украинец во вражеском лагере – Артем Довбик – пропустил встречу из-за повреждения.

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В начале встречи у Шахтера возникли серьезные проблемы с обороной. Уже к середине первого тайма соперники создали 4 хороших голевых момента. Якобсен в штрафной убрал на замахе Кривцова, но его прострел партнеры нормально не замкнули. Вскоре на фланге датчане аналогично "прокатили" Исмаили – мяч после рикошета попал к Абсалонсену, а тот с двух метров промахнулся по пустым воротам.

Тайсон остался на своей половине страховать команду при подаче углового и грубо ошибся, спровоцировав выход Хассана один на один с Пятовым. Голкипер вовремя сократил угол обстрела и спас команду. Сеннерюск прорвался теперь уже правым полуфлангом "горняков" – заблокировать прострел Абсалонсена не удалось, однако Альбек пробил над перекладиной.

На 29-й минуте Сеннерюск все же добился своего. Датчане подали на ближнюю штангу, где Кривцов выиграл воздух и срезал мяч в собственные ворота. Шахтер в ответ на это оперативно не создал ни одного стопроцентного шанса. Контроль дончан на чужой половине не трансформировался в моменты – соперник грамотно оборонялся.

До перерыва можно вспомнить разве что плохой удар Исмаили со стандарта, заблокированную попытку Мораеса и два рывка Марлоса. Вся острота у Шахтера возникала по инициативе натурализованного украинца, который бродил по всему фронту атаки. К сожалению, даже он не мог хотя бы пробить в створ.

Во втором тайме Шахтер продолжил больше владеть мячом и уже доводил атаки до логического завершения. На авансцену вышел Тайсон. Сначала бывший капитан сильно пробил после паса Марлоса – сфера разминулась с воротами. А потом сравнял счет благодаря наигранной комбинации со стандарта. Патрик аккуратно покатил на линию штрафной, откуда Тайсон прицельно положил мяч в угол.

Сеннерюск еще раз выбежал в перспективную контратаку. "Горняки" снова провалились, но Пятов проявил геройство: среагировал на удар в упор после прострела, потянул в ближнем углу добивание и хорошо сыграл на выходе при подаче углового. Шахтер отбился и вернулся к комбинациям в финальной трети поля.

На 60-й минуте украинская команда организовала вторую результативную атаку. Тайсон выложил классный разрезной пас в штрафную на Мораеса. Форвард пробросил мяч мимо голкипера, заставив того сфолить – пенальти. Коваленко образцово исполнил 11-метровый – развел мяч и вратаря по разным углам. А через 10 минут Виктор уступил место на поле Коноплянке.

Шахтер после перерыва реже пропускал опасные контрвыпады, однако Сеннерюск все равно сумел несколько раз прорваться. Удар Хассана "горняки" заблокировали, а выход Якобсена один на один нейтрализовал Пятов. Дончане могли закрепить преимущество, когда Тайсон вырезал еще один гениальный пас в штрафную, однако Исмаили из выгодной позиции неуклюже пробил мимо дальнего угла.

В конце встречи подопечные Луиша Каштру упустили победу. Кристиансен нашел момент для удара перед штрафной, а Пятов чудом не среагировал, нивелировав свои предыдущие подвиги. Через минуту Андрей едва не ошибся второй раз – как-то неуклюже парировал дальний выстрел Эскенсена. Финальный свисток зафиксировал ничью – 2:2.

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