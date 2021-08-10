Шахтер летом закупился почти на 40 млн евро и подписал одного из самых прогрессивных итальянских тренеров, после чего почти все СМИ и болельщики короновали "горняков" на триумф в УПЛ. Вынос Генка в плей-офф ЛЧ даже не ставился под сомнение. Впрочем, реальность оказалась не настолько яркой – стартовые два тура в чемпионате принесли победы со многими "но", третий матч в Украине шокировал поражением от Александрии, а в дебютном поединке еврокубков пришлось серьёзно помучиться. Дончане одержали выездную победу со счётом 2:1, однако соперник вполне мог завершить встречу с аналогичным результатом.

Шахтер – Генк: прогноз на ответный матч квалификации Лиги чемпионов

В Бельгии "горняки" провалили первый тайм. У подопечных Роберто Де Дзерби не работали заготовленные схемы розыгрыша, динамика игры была низкой, а моментов практически не возникало – Генк же на контратаках сумел прошить наиболее уязвимое место украинцев, забив после подачи на высокого форварда в зону между центрбеками. После перерыва тренерский штаб "оранжево-чёрных" изменил модель развития атак и провел качественные замены, что вылилось в два заслуженных гола, но преодолеть проблему фланговых рывков и кроссов соперника не удалось. Хозяева создавали моменты, а под конец встречи даже прижали Шахтер.

В нашей прессе явно недооценили Генк. В организации игры и в атакующей работе бельгийцы работали очень дисциплинированно и грамотно – подопечные Джона ван ден Брома смело прессинговали, успевали отходить в средней блок и выигрывали большинство единоборств. Моментов у "шахтеров" (именно так называют эту команду) тоже было больше. Впрочем, в чтении передач бельгийцы оказались не очень сильными, а в обороне этот коллектив действительно ужасен – в первых пяти матчах в сезоне он пропустил 11 голов. Пропущенные в поединке с Шахтером мячи стали следствием серии очень грубых позиционных и индивидуальных привозов.

Шахтер победил Генк: позиционные проблемы "горняков", удачные решения Де Дзерби и хорошие шансы на плей-офф ЛЧ

"Горняки" в Бельгии продемонстрировали своё превосходство в классе, опыте и ресурсах. Дончане в отдельных эпизодах были быстрее, изобретальнее и эффективне, а общая структура игры у "оранжево-чёрных" значительно сложнее, чем футбол Генка – тут есть и различные схемы билд-апа, и асимметричные позиции фулбэков, и создание большинства в центре, и тому подобное. Шахтер явно сильнее своего соперника по 3-му раунду квалификации.

Проблема, однако, заключается в сырой реализации идей Роберто Де Дзерби. Особенно сильно этот недостаток становится заметным при работе в прессинге, ведь футболисты часто не находят общий язык даже друг с другом – Степаненко может передавать игрока Майкону для персональной опеки, а бразилец вместо этого начнёт играть по зонам. Подобных мелких помарок у дончан много. Кроме того, хромает продвижение атаки – большое количество горизонтальных подготовительных передач пока сочетается с низким темпом и стягиванием футболистов в зону мяча, в результате чего владение не приносит пользы, превращаясь в стерильный ватокат.

В матче с Александрией на выходных данные недостатки привели к поражению. Шахтер удерживал мяч 74% игрового времени, выдал 90% точности передач, выиграл единоборства и 40 раз зашел в штрафную, но с игры команда не создала ни одного момента весом хотя бы в 0,15 xG (хотя и это мизерный показатель). Исключением стала комбинация с голом Корниенко, которая доказала, что "горняки" действительно способны играть в прогрессивный футбол – не хватает только деталей.

Кроме того, нынешний Шахтер явно зависит от исполнителей на поле. В матче против Генка 9 легионеров в основе принесли победу на классе и опыте, реализовав тренерские решения Де Дзерби по ходу игры, а от выход резервистов и 6-ти украинцев в старте на Александрию привёл к куче ошибок и проигрышу. Эти ребята свой первый шанс доказать важность для итальянского тренера запороли, поэтому сегодня на поле стоит ожидать масштабный интернационал.

Впрочем, больше всего переживаний вызывает работа Шахтера в обороне. В каждом из матчей в новом сезоне защиту дончан раскрывали очень просто – у соперников работали лонгболы от центрбеков, кроссы с флангов и передачи в недодачу, а в отдельных эпизодах Матвиенко, Марлон и Витао сами дарили мяч сопернику. Впрочем, вопрос здесь стоит ставить не только защитникам, но и опорникам – Александрия во многом разорвала дончан на переходных фазах, пользуясь разрывами в центре.

Словом, на старте сезона проект Роберто Де Дзерби оставляет достаточно шансов сопернику, поэтому сегодня стоит запастись валидолом. Тактика итальянского штаба, конечно же, будет иметь большое значение в этой встрече, но в первую очередь "горнякам" необходимо продемонстрировать характер. В Бельгии он был – теперь необходимо включаться в Киеве.

Кадровая ситуация

Жёсткая игра бельгийцев против Соломона зря не прошла – Манор получил повреждение и вылетел минимум на две недели. Эта потеря является болезненной для "горняков", ведь равноценного левого вингера в команде нет. В матче с Александрией израильтянина заменил Мудрик, но эксперимент провалился. В Бельгии вместо Соломона выпускали Алана Патрика, но слева могут сыграть и Тете, и даже Педринью. Наиболее вероятным кандидатом на перевод выглядит именно Тете.

История с Матвиенко на левом фланге обороны и Витао на позиции центрбека, вероятно, повторится. Корниенко в выездном поединке оставили в запасе, а Исмаили во встрече с Александрией даже не попал в заявку. Перед ответным матчем против Генка бразилец тренировался в общей группе, однако в начале сезона он ни разу не появлялся в стартовом составе.

Генк в последнем туре чемпионата Бельгии обратился к ротации, переиграв Кортрейк (2:1) без центрбека Лукуми, вингера Ито и опорника Грошовски, а атакующий хав Трезор провёл лишь тайм. Все они являются лидерами команды – очевидно, что Джон ван ден Бром приберёг их ко встрече против Шахтера. Сегодня ему не поможет лишь травмированный фулбек Юклерод.

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Генк

Шахтер: Трубин – Додо, Витао, Марлон, Матвиенко – Майкон, Антонио – Марлос, Педриньо, Тете – Траоре

Генк: Вандервордт – Муньос, Садик, Лукуми, Артеага – Хейнен, Грошовски – Ито, Трезор, Бонгонда – Онуачу

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Шахтер остаётся фаворитом противостояния с Генком. У "горняков" больше опыта, выше класс и есть гандикап по голам (пусть и небольшой). Как показал матч в Бельгии, дончане имеют достаточно ресурсов, чтобы реализовать свои преимущества – у команды есть и соответствующие исполнители, и тактическая прогрессивность. Гости же очень слабо обороняются, поэтому минимум на один гол подопечные Роберто Де Дзерби могут надеяться.

Генк, конечно, будет играть агрессивно. В атаке этот коллектив выглядит довольно сильно, но вместе с тем и однообразно – всё сводится к банальным фланговым прорывам и подачам. Сегодня "горняки" должны быть лучше подготовленными к ним, хотя на один гол "шахтеры" таки способны наиграть. Слишком уж много проблем у дончан в задней линии и в переходных фазах.

Впрочем, ничейный результат или минимальная победа ничего не даст Генку, поэтому команда Джона ван ден Брома будет лезть вперед, всё сильнее и сильнее раскрываясь. Опытный, высококлассный и прогрессивный Шахтер должен за это наказать – если не в основное время, то в дополнительное. Сегодня стоит ставить на заслуженную победу "горняков".

Шахтер – Александрия: первое поражение Де Дзерби в УПЛ, продолжение неудачной серии перед ЛЧ, дебютный гол чемпиона мира