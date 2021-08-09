"Мы пересмотрели первый матч с Генком еще по приезду из Бельгии. Самое главное – внимательно смотреть, как играет соперник, контролировать важнейшие зоны и реализовать свой момент. Забить столько, сколько будет возможностей.

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Исмаили сегодня тренироваться с командой. Соломон играть не сможет, но у нас есть много качественных футболистов даже без них. После победы в Бельгии нельзя расслабляться, завтра снова игра начинается с 0:0.

Александрия? Не существует хороших или плохих поражений. Каждое поражение – это боль. Я много говорил с командой, выразил претензии. Думаю, что мы готовы к следующему матчу. Я не о тактике, а о ментальности. Не буду раскрывать детали подготовки. У нас очень сильная команда. Каждый матч труден, но, как только игрок надевает футболку Шахтера, он пытается выложиться на максимум.

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Возмущение болельщиков из-за малого количества украинцев в первом матче с Генком? Для меня не важно, откуда игрок. Бразилец, украинец или итальянец. Если украинец заслуживает – он будет играть. В Лиге чемпионов нет ограничений, играют сильнейшие.

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В то же время в субботу против Александрии вышли 6 украинцев. Я уже показал, что в команде достаточно сильных украинцев. У нас два вида таких футболистов. Есть опытные (Матвиенко, Степаненко, Марлос), а есть молодые перспективные (Судаков, Конопля, Мудрик). Мы должны улучшить их уровень. У меня в голове, когда я принимаю решения, все футболисты равны. Я не смотрю, это украинец или бразилец", – сказал Де Дзерби.

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