Шахтер на своем официальном сайте сообщил, что Тотовицкий наконец-то полноценно присоединился к команде.

Шахтер объявил о подписании легионера

Контракт с хавбеком подписан до 2025 года. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 700 тысяч евро.

Добавим, что Андрей принадлежал Шахтеру с 2010 по 2020 годы, после чего поиграл за Десну, а в Колос перешел зимой 2022 года. В прошлом сезоне он в 14 матчах за Десну отличился 3 голами и 3 ассистами.

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