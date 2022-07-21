Шахтер официально сообщил о возвращении своего воспитанника
15:25 - Читати українською
Донецкий клуб продолжает работать над усилением состава после смены тренера.
Шахтер на своем официальном сайте сообщил, что Тотовицкий наконец-то полноценно присоединился к команде.
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Контракт с хавбеком подписан до 2025 года. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 700 тысяч евро.
Добавим, что Андрей принадлежал Шахтеру с 2010 по 2020 годы, после чего поиграл за Десну, а в Колос перешел зимой 2022 года. В прошлом сезоне он в 14 матчах за Десну отличился 3 голами и 3 ассистами.
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