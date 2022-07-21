Шахтар офіційно повідомив про повернення свого вихованця
15:25 - Читать на русском
Донецький клуб продовжує працювати над підсиленням складу після зміни тренера.
Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив, що Тотовицький нарешті повноцінно приєднався до команди.
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Контракт з хавбеком підписаний до 2025 року. За інформацією Transfermarkt, сума трансферу становила 700 тисяч євро.
Додамо, що Андрій належав Шахтарю з 2010 по 2020 роки, після чого пограв за Десну, а в Колос перейшов взимку 2022 року. Минулого сезону він у 14 матчах за Десну відзначився 3 голами та 3 асистами.
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