"Насколько я знаю, Бущана предлагали и обсуждали его кандидатуру почти во всех топ-чемпионатах и во многих топ-клубах. Например, Аякс и Манчестер Юнайтед. По моей информации, МЮ рассматривал Бущана как второго голкипера. Там не хватало только последнего "ок" от тех, кто принимает решение. Но почему-то этого не произошло.

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Моя аналитика такова. Бущан довольно поздно раскрылся, у него было два-три крутых сезона. Сейчас ему уже 29, его преследуют травмы – подряд две операции. Проблемы очевидны. Думаю, у Шаблия с Бущаном будут проблемы. Игрок в непонятном состоянии, после операции, возраст такой.

Я уверен, что его надо продавать Динамо, и Суркис этого хочет, но уверен, что это будет нелегко. У Бущана в Динамо зарплата где-то миллион, и он не пойдет в Европу на меньшие деньги, и киевляне вряд ли его отпустят меньше чем за 5+ миллионов", – поделился Спиваковский в выпуске ТаТоТаке.

Заметим, что Бущан провел 13 матчей за Динамо в текущем сезоне, в которых пропустил 17 голов. Немалую часть сезона Георгий пропустил из-за травмы.

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