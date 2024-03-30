"Горняки" перед отчетным туром не теряли очки 6 матчей подряд и надеялись продолжить победную серию, позволившую им подняться на вершину УПЛ. В стартовом составе Шахтера неожиданно появился Марьян Швед. Воспитанник Карпат не выходил в основе еще со времен Йовичевича. Тогда как Оболонь лишь перед международной паузой одержала первую победу за 11 поединков, обыграв дома Полесье. Каждое добытое очко для киевлян – на вес золота, ведь они ведут борьбу за сохранение прописки в элите.

Оболонь – Шахтер: составы и онлайн-трансляция матча УПЛ

Угловой у ворот гостей едва не завершился голом уже на 2-й минуте. Бондарь в борьбе выбил сферу прямо на Суханова, который метров с 10-и не сумел попасть в ближний. Оболонь выглядела активнее на стартовых минутах, организовав еще несколько перспективных подходов к чужим владениям. Шахтер ответил двумя дальними попытками. Сначала Кевин выстрелил над перекладиной, а затем Кичак эффектно потянул удар Судакова со штрафного.

В конце концов "горняки" постепенно перехватили инициативу. Кичак крутился как белка в колесе, отбив два удара от Бондаренко и Конопли. И все же гости справедливо открыли счет на 17-й минуте. Ризнык дальней передачей нашел в центре поля Шведа, а тот вывел Сикана на свидание с Кичаком. Форвард Шахтера уверенно обыграл кипера и закатил в пустые. Момент проверяли из-за возможного офсайда, однако даже невооруженным глазом было заметно, что Сикан находился в правильной позиции.

Оболонь не опускала руки и могла восстановить паритет. Суханов, выиграв воздух, переправил мяч на дальнюю стойку, а Грисьо совсем немного не дотянулся. После этого игра заметно успокоилась, и концовка первого тайма превратилась для киевлян в настоящий кошмар.

Активный Швед обокрал Лукьянчука, который "затанцевал" с мячом перед собственной штрафной, и удвоил преимущество "горняков". А уже на компенсированных минутах Суханов получил прямую красную за грубый фол против Шведа. Арбитр сначала вытащил из кармана желтую, но после просмотра видеоповтора принял самое строгое решение.

Еще в перерыве Марино Пушич заменил Крыськива на Степаненко. Последний вернулся после травмы, из-за которой пропустил матчи сборной. Шахтер прогнозируемо забрал мяч и начал создавать моменты. Кичак, в частности, не позволил отличиться Судакову. Несмотря на численное меньшинство, хозяева не отсиживались в обороне. Мороз даже забил фантастическим ударом слета, однако гол не засчитали из-за офсайда.

Траоре, который заменил Сикана, промахнулся головой из выгодной позиции после передачи Кевина. Тот же бразилец, помимо финтов и постоянных обострений, запомнился удивительным промахом. Гочолейшвили прострелил вдоль линии вратарской, а Кевин не смог подстроиться под мяч. С добиванием у него тоже не сложилось.

Подопечные Пушича в конце концов забили в третий раз. Траоре протолкнул мяч на Шведа, а тот спокойно покатил между ног Кичаку – 3:0. "Горняки" побеждают в 7 туре подряд, набрав 46 очков. Второй в таблице Кривбасс имеет в своем активе 43 балла.