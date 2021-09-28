Шахтер круто стартовал в Юношеской ЛЧ, переехав Шериф в Тирасполе (5:0), однако во 2-м туре соперник был серьезным. Интер приехал в гости, имея за плечами ничью с Реалом – ее удалось выцарапать в компенсированное время. Три дня назад миланцы еще и потерпели поражение от сверстников из Юве в Примавере, поэтому в Киеве итальянцы не собирались делить очки. Им была нужна исключительно победа.

Шахтер U-19 разгромил Шериф U-19 в матче Юношеской лиги УЕФА: победа "горняков" без сопротивления и перформанс Гончарука

Дончане выставили тот же состав, что и на Шериф. Ожидался непростой поединок, однако команды на старте встречи слишком сильно опасались друг друга. Шахтер пытался установить контроль над мячом, Интер навязывал большое количество единоборств и искал уязвимости для контратак, а моментов или интересных атак не возникало вообще. На поле было очень скучно.

В середине первого тайма игра начала набирать обороты. Уже на 19-й минуте "горняки" могли открыть счет со стандарта – Лосенко закрутил мяч на ближнюю штангу, голкипер Ровида спокойно его поймал, однако затем выпустил прямо перед Гулько! К сожалению, Илья на добивании сыграть не успел. "Нерадзурри" сразу же ответили врыванием Абьюсо на правый край штрафной с выстрелом низом. Твардовский поймал мяч, хотя зафиксировал его только со второй попытки!

На 28-й минуте хозяева имели неплохую возможность открыть счет. Глущенко отдал классную диагональ с правого фланга в штрафную, Лосенко в борьбе за мяч упал, но сумел пробросить его на Гончарука! Даниил развернулся и упал, однако рефери не собирается назначать пенальти. В целом, Шахтер выглядел активнее Интера, однако на 30-й минуте именно миланцы вырвались вперед. Получилось довольно просто: Карбоне получил передачу на левый фланг, оторвался на рывке от Капинуса и подал на линию вратарской, а Касадеи, оторвавшись от защитников, спокойно замкнул головой – 0:1.

К чести Шахтера, команда не смутилась. Более того дончане захватили инициативу, ничего не позволяя Интеру, и заработали несколько опасных стандартов – на 38-й минуте из него мог забить Лосенко. Ровида вытащил удар из-под ближней штанги. Впрочем, перед перерывом Интер неожиданно прижал "горняков", едва не удвоив свое преимущество. На 44-й минуте после подачи Карбоне с левого фланга Нунциатини подрезал мяч на дальнюю штангу, а Касадеи в подкате пробил в ближний угол – штанга спасла Шахтер! Через минуту в штрафную ворвался Пескетола, но Твардовский поймал его выстрел.

В конце концов, отдыхать команды отправились при счете 0:1 в пользу миланцев.В начале второго тайма команды словно начали все заново – темп снова упал, моментов не возникало, а единоборств больше. На поле стало скучно, хотя в этой трясине "нерадзурри" претендовали на пенальти вследствие падения Овусу в штрафной. Арбитр справедливо проигнорировал этот эпизод.

В середине второго тайма стало интереснее. Интер окончательно закрылся, даже не думая о контригре, а вот Шахтер доминировал. "Горняки" уверенно раскатывали комбинации в центральной части поля и на флангах, начав создавать моменты – правда, их было всего два. Так, на 61-й минуте Капинус прострелил с правого края штрафной, а Фонтанароса в попытке прервать передачу срезал мяч в ближний угол собственных ворот – Ровида спас Интер! На 70-й Гончарук развернулся в штрафной, обыграл двух защитников и пробил метров с 18-ти. К сожалению, получилось высоковато.

К сожалению, после этого остроты у ворот Интера не возникало. Миланцы надежно закрылись на своей половине и пытались бежать в контратаки, хотя ничего интересного из них не получалось. Замены в исполнении обоих тренеров никак не помогли решить проблему отсутствия моментов. Шахтер все так же оставался активным, но на трети поля гостей пространства не возникало.В таком русле матч и подошел к концу. "Нерадзурри" празднуют минимальную победу.

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